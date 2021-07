Albenga, i lavoratori di LaerH in corteo: "Vogliamo poter lavorare e conoscere il nostro futuro" (FOTO e VIDEO)

Dopo lo sciopero dello scorso 2 luglio, anche quest'oggi i lavoratori di LaerH hanno incrociato le braccia per l'intera giornata, come spiegato dalle sigle sindacali nei giorni scorsi.

La rsa di LaerH e le segreterie Fim Cil, Fiom Cgil e Uilm Savona hanno così organizzato una manifestazione ad Albenga con corteo che dal 'Ponte Rosso' ha raggiunto la sede del Municipio. É stata l'occasione per un confronto con gli esponenti istituzionali che hanno raccolto la richiesta di attenzione nei confronti di una delle vertenze industriali più importanti della Provincia di Savona.

"Non si è concretizzata alcuna novità positiva rispetto ai carichi di lavoro per lo stabilimento di Albenga in grado di scongiurare il rischio, una volta terminati gli ammortizzatori sociali ancora a disposizione, di licenziamenti”, avevano ricordato nei giorni scorsi le diverse entità sindacali annunciando la manifestazione.

In ballo resta il futuro di 45 lavoratori e altrettante famiglie per i quali a fine settembre è prevista la scadenza degli ammortizzatori sociali e che sono legati indissolubilmente al destino di un'altra importante realtà lavorativa del territorio qual è Piaggio Aerospace.

"Gran parte dell'aereo viene fatto negli stabilimenti di LaerH. Noi siamo i primi a iniziare il prodotto e a finirlo: in questa situazione siamo in attesa di sapere con chi relazionarci - ha affermato Giammarco Ballone, della rsa Cgil - L'unica certezza però è che a settembre gli ammortizzatori finiranno: abbiamo sempre fatto il nostro dovere, quindi chiediamo di poter sapere nel limbo che ci separa dalla vendita di Piaggio Aero quale futuro potremmo avere, senza dover vedere qualche lavoratore licenziato".

"Siamo venuti qui da esternalizzati nel 2014 a seguito di un accordo che doveva portare a un aumento di lavoro con duecento lavoratori: questo non è successo" ricorda Mauro Rinaldi della rsa Fim Cisl.

"C'è la preoccupazione, alla scadenza degli ammortizzatori sociali, dei licenziamenti - ha aggiunto Gaetano Pollacci, rappresentante sindacale della Uil - noi chiediamo quel lavoro che ci dà dignità e continuità negli anni. La vendita Piaggio ha i suoi tempi burocratici, a noi invece il tempo dà torto".

A ribadire le richieste del sindacato ci hanno pensato il segretario di Cgil Savona Andrea Pasa, il quale ha sottolineato come da ormai cinque mesi si attenda un intervento chiaro da parte del Mise e del ministro Giorgetti, e Gianni Mazziotta di Uilm.

Anche la politica, locale e non, ha partecipato alla manifestazione, col sindaco di Albenga Tomatis in prima fila nel corteo che ha raggiunto il Municipio di piazza San Michele insieme al consigliere regionale del Pd Roberto Arboscello, ai quali si sono aggiunti il sindaco di Finale Ugo Frascherelli e i parlamentari Vazio e Ripamonti.

"Non siamo qui per trovare colpe ma una soluzione in questa corsa contro il tempo - ha detto il primo cittadino di Albenga - Come sindaco mi faccio portavoce affinché, indipendentemente dalle appartenenze politiche, si faccia carico di una situazione non più accettabile".

"Queste soluzioni che dobbiamo trovare sono indispensabili per un territorio che ha la necessità di mantenere una realtà produttiva di questo livello per salvaguardare il benessere delle famiglie e della società tutta" ha aggiunto il collega finalese, ricordando come molti lavoratori coinvolti siano proprio originari della sua cittadina che ha ospitato la produzione aerospaziale per oltre cent'anni.