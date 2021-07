Anche Finale al tavolo dei "Last 20" di Reggio Calabria per parlare di accoglienza e integrazione

Ci sarà anche un po' di Finale Ligure nel prossimo fine settimana a Reggio Calabria all'incontro "The last 20" il controvertice del G20.

Tra gli invitati dell'evento vi è infatti, in rappresentanza della cittadina savonese, il sindaco Ugo Frascherelli: "Considero l'attenzione per i Paesi che sono rimasti indietro uno dei doveri della politica - afferma Frascherelli, spiegando che il suo intervento "verterà sul ruolo degli enti locali. Avrò modo di illustrare l'esperienza solidale della nostra città: lo Sprar di Casa Mandela” spiega.

The Last 20 è un summit “dal basso” per riunire, conoscere meglio e dar voce agli “ultimi 20” tra i Paesi in base ai principali indicatori socio-economici delle graduatorie internazionali. Non si tratta in ogni caso di Paesi “poveri” ma piuttosto “impoveriti” da sfruttamento, guerre e confitti etnici, catastrofi climatiche.