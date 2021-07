Viabilità in Liguria, Foti (FdI): "Autostrade nel caos e ferrovie al collasso: necessari nuovi servizi"

"Si apprende da diverse fonti che Autostrade per l’Italia stia predisponendo un piano di chiusura totale del tratto dell’autostrada A10, in direzione Savona, tra Genova Aeroporto e Genova Prà nel periodo compreso tra il 6 ed il 23 agosto. Nel pieno svolgimento della stagione turistica e con il contingentamento dei treni, ancora in atto, al 50% sui servizi nazionali (Intercity e Frecce)".

È quanto dichiara in una nota Marco Foti, responsabile regionale Liguria del Dipartimento Trasporti e dirigente nazionale del Dipartimento Trasporti di Fratelli d’Italia circa quanto previsto per la situazione traffico nella nostra regione nel mese prossimo.

"Abbiamo più volte evidenziato come il sistema dei trasporti ferroviario regionale sia al collasso a causa delle limitazioni della capienza sui treni di lunga percorrenza - ricorda Foti - Se si aggiunge questa ulteriore limitazione di spostamento delle persone che utilizzano il trasporto privato da/per il nodo di Genova allora la frittata è fatta".

"Danno incalcolabile - aggiunge - se si proietta la limitazione dell’utilizzo dell’autostrada, già impegnata in diversi cantieri, nei fine settimana allorquando la nostra regione è frequentata dai tanti turisti ospiti nelle località del ponente ligure".

"Abbiamo più volte segnalato sia al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili sia a Trenitalia la necessità di implementare nuovi servizi di lunga percorrenza a supporto del sistema dei treni regionali" precisa Foti.

"Si aggiunga anche una nostra interpellanza al Ministro competente in merito alla riduzione dei servizi ferroviari erogati dalla società Thello sulla linea internazionale Milano-Genova-Ventimiglia-Nizza-Marsiglia" continua Foti.

"Aspettiamo fiduciosi che il 'sistema' Ministero - Trenitalia disponga per i cittadini ed i turisti della Liguria risposte concrete e fornisca servizi di mobilità in linea con gli standard essenziali attesi" conclude il responsabile regionale del Dipartimento Trasporti per il partito di Giorgia Meloni.