Savona 2021, "Andare Oltre" punta sul pet friendly: lunedì 26 luglio una camminata al Prolungamento

Un programma che ha in sé anche una valenza turistica: " Come candidati al comune di Savona non possiamo prescindere dal dare il giusto risalto agli animali - spiegano - Un turismo di qualità passa anche da qui: una città pulita e organizzata è una città che viene visitata con piacere".

Ma come si legano tra di loro una città "pet friendly" e il discorso turistico? "Alcuni ritengono l’argomento animali banale e poco importante. I cani a Savona sono quasi ottomila, quindi tanto banale come fenomeno non è. Una buona convivenza tra i padroni dei cani e chi non ha una animale è quindi alla base di una città vivibile".

"In un momento in cui tutte le forze politiche puntano alla divisione, voglio partire subito da qui perché lo ritengo un argomento importante e perché voglio risolvere i problemi di tutti - aggiunge il candidato Aschei - Risolvere i piccoli problemi lascia libera la mente per risolverne altri più grandi. Risolvere subito crea vantaggi eccezionali perché rende rilassati per concentrarsi su cose più complicate. Non è quindi questo il nostro unico nostro argomento e mi sembra anche sciocco dirlo, visto che i savonesi mi conoscono e sanno che vado a fondo a tutto e che tengo in special modo alle ricadute turistiche, ma qualcuno lo ha insinuato e devo rispondere".

"Il tutto è organico alla creazione di una città turistica, unica possibile soluzione per la ripresa - prosegue - Le immense problematiche da risolvere sono sotto gli occhi di tutti, ma ora non le voglio menzionare perché secondo me la pulizia della città, l’avanzamento lavori di voragini abbandonate come l’Aurelia bis e il risanamento della cosa pubblica, una migliore sanità e migliori servizi per i cittadini dovrebbero essere normalità e invece purtroppo non lo sono".