Savona, il candidato sindaco Aschei all'evento di Adriana Olivari in via Vacciuoli: "Importantissimo sostenere gli artisti locali e le loro iniziative"

"Vorrei che gli artisti di Savona potessero vivere una città più stimolante e creativa"

In via Vacciuoli a Savona quest'oggi si è tenuto l’evento di Adriana Olivari, ceramista savonese. All'iniziativa promossa dall’artista nel centro storico savonese, era presente il candidato sindaco Luca Aschei con la lista 'Andare Oltre': "Importantissimo sostenere gli artisti locali e le loro iniziative. Conosco Adriana da sempre una artista che sa esprimere le emozioni mettendosi in gioco ogni volta" ha dichiarato Aschei. "Provo grande emozione ogni volta che metto le mani nella terra e creo, cerco di trasmettere la vicinanza alla natura che provo lavorando. Oggi presento le mie opere, le mie sfere illuminate, i miei pesci e le mie balene" è invece il pensiero di Adriana Olivari. "Vorrei che gli artisti di Savona potessero vivere una città più stimolante e creativa. Credo anche che per tutti i savonesi l’arte possa essere di aiuto a superare momenti difficili, aiutare il turismo e rendere la città più viva e bella - conclude Aschei - Il mio programma per la cultura e l’arte prevede molte iniziative una tra tutte ospitare artisti di importanza internazionale e offrire loro luoghi per poter produrre le loro opere. Gli spazi ci sono".

