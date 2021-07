Cisano sul Neva, “Musica in Piazza” con Mauro Vero martedì 27 luglio

Due nuovi appuntamenti, domani sera e giovedì sera, a partire dalle 20.30, in piazza Gollo a Cisano Sul Neva, con la 2° edizione della rassegna “Musica in Piazza”, voluta fortemente e organizzata dal comune di Cisano Sul Neva, all’insegna della ripresa e della ripartenza.

Quest’anno la rassegna ha preso il via con un’anteprima a giugno, in occasione della “Festa Internazionale della Musica”, e proseguirà fino a martedì 7 settembre, tutti i martedì e giovedì, per un totale di 23 serate.

Importante lo sforzo economico messo in campo dal comune di Cisano sul Neva al fine di dare un sostegno alle attività di ristorazione del posto, pesantemente penalizzate dalla pandemia, e nel contempo far conoscere e valorizzare il paese.

Purtroppo una fastidiosa laringite con sintomi influenzali, accusati questa mattina da Mauro Cau, chitarrista e vocalist degli “Zingarò”, impedirà al gruppo di esibirsi, domani sera, come da programma. Al loro posto, a grande richiesta, torna a esibirsi dal vivo il chitarrista Mauro Vero, che ha accolto con entusiasmo l’invito del Comune, dopo il successo della serata dello scorso 6 luglio.

Vero, cantante, compositore e arrangiatore, proporrà un repertorio pop-rock di brani noti a livello nazionale e internazionale ma anche tratti da album di sua produzione. Lungo il suo curriculum che lo vede, già all’età di 13 anni, al fianco di Franco Fasano e Morgan Tortelli, con la “Bella età”. Da questa formazione giovanile intraprende un cammino musicale che lo porterà a suonare nelle orchestre da ballo, nelle band-rock-blues, tribute band dei Pink Floyd, Police & Sting, Renato zero, Zucchero e De Andrè fino ad arrivare alle orchestre sinfoniche di Sanremo e Bordighera. Ha anche collaborato con diversi artisti nelle session in studio di registrazione, collezionando una trentina di incisioni. Negli anni 2013/2014 è stato chitarrista ufficiale all’Antoniano di Bologna in occasione dello “Zecchino d’oro”, del “Sanremo Junior Festival” che si svolge al Teatro Ariston. Ha anche accompagnato live, occasionalmente, numerosi artisti tra cui Nicola di Bari, Jimmy Fontana, Roberto Vecchioni, Iva Zanicchi, Mietta, Fausto Leali.

Giovedì 29 luglio, sempre alle 20.30, serata di intrattenimento per i clienti del Ristorante Sport, del Bar Neva e del Bar Cadana con la musica del “Projecto Kajallé”, gruppo formato da Aliano De Franceschi, voce e chitarra classica, Francesco Pigna, voce e chitarra acustica e Nico Terzi alle percussioni. Le tre attività ristorative cisanesi, grazie alla concessione gratuita del suolo pubblico da parte dell’amministrazione Niero per il secondo anno consecutivo, hanno potuto ampliare i propri dehors, trasformando la piazza in un grande ristorante all’aperto.

“Il ‘Projecto Kajallè’ nasce dalla voglia perenne di viaggiare, di conoscere luoghi e persone, d’immergersi nelle tradizioni sbocciate da radici culturali distanti dalla nostra realtà – sottolinea il trio – È un viaggio come altri: si parte da un punto di origine e, passando attraverso avventure esotiche di profumo Salgariano, vi si ritorna. Si spazia così dalle sonorità percussive brasiliane alla poesia desolata della pampa argentina. Un lungo giro per tornare ad avere nostalgia di casa”.