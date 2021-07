Noberasco e Rivoira insieme per il progetto “Filiera 100% Italia”

A partire da oggi 26 luglio fanno il loro esordio nella rete autostradale Autogrill due nuove, gustose referenze della linea “Filiera 100% Italia”: gli Anelli di Mela Ambrosia e i Fichi Italiani. Da un lato, piacevoli fette di mele della varietà Ambrosia realizzate in collaborazione con RIVOIRA e RK Products, dall’altro i migliori fichi originari della Calabria: due eccellenze che i viaggiatori potranno gustare nelle pause durante trasferte o tour per vacanze estive, scoprendo la qualità e il gusto unico di queste nuove specialità a marchio Noberasco.

“Rivoira è oggi tra i leader privati del comparto della frutta fresca e il principale operatore del settore in Piemonte - commenta l’AD Mattia Noberasco - la nostra collaborazione nasce sulla base di una condivisione di valori e visione: quel Metodo Noberasco che abbiamo sviluppato volto a valorizzare e tutelare, in ogni suo aspetto e momento di vita, il prodotto che viene portato sulle tavole del consumatore che lo sceglie. Entrambi i prodotti, infatti, sono stati realizzati seguendo i rigidi dettami del nostro metodo: il Team di sviluppo prodotti Noberasco ha condiviso con i produttori i principali valori aziendali atti a garantire un elevato grado di qualità in termini di gusto, aspetto, consistenza ma anche di garanzia dei valori territoriali”.

L'intera vita dei prodotti della gamma Noberasco Facile Star Bene Linea 100% Italia, infatti, si svolge in Italia, dalla coltivazione fino al confezionamento: “Abbiamo scelto di puntare con decisione sulla filiera nazionale - prosegue Mattia Noberasco - il primo passo in questa direzione è stato fatto con le arachidi, nel 2020, a cui sono seguite altre referenze. Oggi siamo orgogliosi di accogliere due nuovi prodotti nel segno di una riscoperta e valorizzazione delle eccellenze che il nostro Paese sa proporre e su cui occorre avere coraggio di credere e investire”.

E conclude la famiglia Rivoira: “siamo fieri di contribuire a questo progetto Noberasco di valorizzazione della mela Ambrosia. Con Noberasco abbiamo condiviso da subito i valori aziendali e l’amore per lo sviluppo di nuovi prodotti a sostegno di un consumo innovativo, sempre attento alle esigenze del consumatore”.

I viaggiatori potranno quindi scoprire i dolci Anelli di Mela Ambrosia assaporando le caratteristiche organolettiche uniche di questo frutto, esaltate da un metodo innovativo di lavorazione che regalerà un concentrato di gusto a ogni morso, oppure scoprire i Fichi Italiani, dolci, morbidissimi e dagli acheni impercettibili, che li rendono particolarmente apprezzati dai consumatori di tutte le età. Una dolce pausa o un piccolo piacere (sempre all’insegna del benessere!) che i viaggiatori potranno apprezzare in esclusiva nei canali autostradali presso gli Autogrill.