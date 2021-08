Musei statali in Liguria: gli orari di apertura a Ferragosto

I musei statali in Liguria saranno aperti anche nella giornata di Ferragosto. Di seguito l’elenco delle aperture e le modalità di visita. Per l’accesso è necessario presentare il Green Pass (Certificazione Verde), il documento creato per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19.

IMPERIA

Museo Preistorico nazionale dei Balzi Rossi e zona archeologica, Ventimiglia

dalle 8.30 alle 19.30

Per prenotare tel 0184 38113

www.musei.liguria.beniculturali.it/musei

Area archeologica di Nervia, Ventimiglia

dalle 9.00 alle 14.00

Per prenotare: http://musei.liguria.beniculturali.it/PRENOTA | tel 0184 252320

www.nervia.beniculturali.it

Forte Santa Tecla, Sanremo

Mostra #turismoasanremo

dalle 16.30 alle 22.00 (ultimo ingresso 21.00)

Per informazioni: https://www.musei.liguria.beniculturali.it/turismoasanremo

Per prenotare: http://musei.liguria.beniculturali.it/PRENOTA

www.musei.liguria.beniculturali.it/musei

SAVONA

Forte San Giovanni, Finale Ligure

dalle 14.00 alle 20.00

Per prenotare: http://musei.liguria.beniculturali.it/PRENOTA |tel 338 1276580

www.musei.liguria.beniculturali.it/musei

Villa Rosa - Museo dell’arte vetraria altarese, Altare

dalle 15.00 alle 19.00

Per prenotare: http://musei.liguria.beniculturali.it/PRENOTA | tel 019 584734

www.museodelvetro.org

GENOVA

Museo Archeologico Nazionale di Chiavari

apertura straordinaria dalle 9.00 alle 13.00

Visite guidate al nuovo allestimento ore 9.30 e 11.00

Prenotazione obbligatoria per la visita guidata drm-lig.museochiavari@beniculturali.it | 0185 320829

Per prenotare: http://musei.liguria.beniculturali.it/PRENOTA | 0185 320829

www.musei.liguria.beniculturali.it/musei

LA SPEZIA

Castello di San Terenzo, Lerici

dalle 17.00 alle 23.00

tel 350 5324301

www.facebook.com/castellosanterenzo

Villa romana del Varignano, Portovenere

dalle 9.00 alle 14.30

Per prenotare: http://musei.liguria.beniculturali.it/PRENOTA | tel 0187 790307

www.musei.liguria.beniculturali.it/musei

Fortezza Firmafede, Sarzana

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 24.00

tel 0187 622080 | 339 4130037

www.fortezzafirmafede.it

Fortezza di Sarzanello

dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30

tel 0187 622080 | 350 5324301

www.fortezzadisarzanello.com

Museo archeologico nazionale di Luni e zona archeologica, Luni

apertura straordinaria Museo e area archeologica dalle 8.30 alle 19.30

Anfiteatro 10.00-17.00

Per prenotare: http://musei.liguria.beniculturali.it/PRENOTA | Tel 0187 66811

www.luni.beniculturali.it

Per informazioni:

www.musei.liguria.beniculturali.it

drm-lig.comunicazione@beniculturali.it