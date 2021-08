Calice, distrugge trasmittente della sorveglianza cittadina: responsabile individuato dai Carabinieri

Il sindaco Alessandro Comi aveva quindi sporto una regolare denuncia ai Carabinieri della stazione di Finale Ligure, i quali avevano così avuto accesso alle immagini registrate, già esaminati dall'ufficio della Polizia Locale calicese per le necessarie verifiche, acquisendo poi le stesse per le necessarie indagini.

Verifiche andate poi a buon fine, come ha reso noto il primo cittadino: "Gli stessi Carabinieri, nella persona del comandante della stazione di Finale Ligure Luogotenente Angelo Zucca, mi hanno comunicato giusto pochi giorni fa di avere concluso le indagini identificando il responsabile del gesto e di avere recuperato contestualmente quanto asportato. Ad Angelo ed il reparto al suo comando i miei personali ringraziamenti per l'operato e per il tempestivo intervento".

Non manca poi una punta di ironia da parte di Comi: "Avviso ai naviganti: le immagini riprese dalle telecamere non sono all'interno degli armadi ma vengono trasmesse ed archiviate, naturalmente rispettando i tempi e le normative vigenti, in altro luogo. In questo caso infatti l'autore del furto è stato ripreso fino all'ultimo dal sistema e le immagini hanno permesso in pochissimo tempo la sua identificazione. Lo dico per coloro che pensino che il sistema di videosorveglianza funzioni ancora a videoregistratori e cassette VHS" conclude.