Campo estivo della Diocesi di Albenga-Imperia: quattro positivi al Covid

In provincia di Imperia, su una sessantina di partecipanti al campo estivo (educatori e giovani under 12), sono stati eseguiti 20 tamponi che hanno dato la positività di quattro giovani. Alcuni dei partecipanti fanno capo all’Asl 2 e al momento non si conoscono i risultati dei tamponi effettuati dall'azienda sanitaria savonese.