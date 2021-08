Progetto di telemedicina "Liguria Safe", Finale Salute precisa: "Fuori per scelta organizzativa"

Nessuna ragione politica o sulla bontà del progetto, ma una semplice motivazione logistica e organizzativa per non gravare ulteriormente sui medici già provati dalle fatiche della gestione pandemica.

Così, in una nota, "Finale Salute" spiega le motivazioni che nei giorni scorsi hanno portato il polo finalese a tirarsi indietro dalla partecipazione al progetto di telemedicina per le strutture alberghiere "Liguria Safe".

"Il centro medico 'Finale Salute', che da anni opera a Finale Ligure cercando di mantenere sempre alta la qualità della risposta professionale data ai pazienti che vi accedono, siano essi residenti o turisti, non ha partecipato al progetto di video sorveglianza coordinato dal consorzio Liguria Salute e sostenuto dalle Amministrazioni comunali di Alassio, Loano, Pietra Ligure e Finale Ligure, per scelta organizzativa che nulla ha a che vedere con un giudizio di merito sulla bontà della iniziativa intrapresa" si legge.

Non un nesso con quanto sollevato durante il Consiglio comunale dalla consigliere Cileto (leggi QUI), ma un ragionamento sulle forze a disposizione e l'impegno richiesto in caso di partecipazione. Se era stato chiaro e conciso il messaggio con cui il presidente del centro, il dottor Viale, aveva comunicato all'amministrazione finalese la non adesione, altrettanto era lo spazio che poteva aprirsi alle interpretazioni sulle motivazioni del diniego.

Molteplici sono infatti i servizi già offerti ai quali si sono aggiunte, in questo periodo di pandemia e contestuale sforzo per uscirne, nuove incombenze per i medici di famiglia consorziati.

"Finale Salute, impegnata quest’anno a far fronte, oltre all’aumentato flusso di pazienti che accedono alla struttura nel periodo estivo, anche all’impegno della campagna vaccinale anti Covid-19 e all’attività di tracciamento di pazienti positivi al Coronavirus attraverso l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi - si legge nella nota - ha ritenuto che impegnarsi in un nuovo progetto avrebbe potuto portare nocumento alla quotidiana attività di assistenza dovuta ai pazienti, residenti o turisti, che accedono giornalmente presso gli studi medici di via Dante".

"Preme comunque sottolineare ancora una volta che, esattamente come negli anni passati, le risposte alla richiesta di assistenza, secondo quanto previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale, sia presso i nostri studi che con consulti telefonici e con eventuali interventi a domicilio di pazienti non residenti, siano essi alloggiati in seconde case o presso una delle tante strutture ricettive sparse sul territorio finalese - sottolineano dal centro salute nel comunicato - è precisa, puntuale e professionale, operando come sempre all’interno del contesto organizzativo-tariffario previsto dal Servizio Sanitario Nazionale Pubblico".

"Da ultimo riteniamo che la nostra mancata partecipazione non comporti una diminuzione del livello di assistenza che il progetto di telemedicina desidera fornire in regime privatistico, in quanto - si legge infine nella nota - l’accesso a domicilio del paziente, unica incombenza prevista per i medici di Finale Salute nell’ambito del progetto, possa efficientemente avvenire anche tramite colleghi professionisti residenti nei comuni limitrofi".

Spazio quindi, per quanto riguarda il comparto sanitario del progetto, all'entità che verrà individuata dall'Amministrazione finalese attraverso il bando per l'erogazione dei fondi per coprire i costi del servizio.