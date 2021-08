"Liguria Safe", il Comune di Finale non si tira indietro nonostante il no del suo centro salute

Il suo centro salute si è tirato indietro con una lettera concisa che non lasciava dubbio alcuno o il benché minimo spiraglio a ripensamenti (leggi QUI). Ma il progetto "Liguria Safe" nella cittadina rivierasca andrà avanti.

Lo conferma il sindaco Ugo Frascherelli che lo scorso primo luglio aveva partecipato allo Yacht Club di Alassio insieme ai colleghi di Loano, Pietra Ligure e appunto la città del Muretto, dove questo è stato sperimentato la scorsa stagione estiva, alla presentazione del servizio di telemedicina dedicato agli ospiti delle strutture alberghiere fortemente consigliato e sostenuto dall'Unione Provinciale Albergatori di Savona.

"L'iniziativa è stata sposata dall'Amministrazione, che la trova interessante, e non dal suo centro salute - commenta il primo cittadino - Nonostante questo però abbiamo reputato il progetto, legato alla salute dei nostri ospiti, utile e meritevole di essere portato avanti".

Con Finale Salute, centro in un primo momento individuato dai responsabili del progetto fino a citarne il nome nelle locandine posizionate all'interno degli alberghi, chiamatosi da parte, ora alla Giunta finalese resta da designare un'entità che possa essere inserita negli schemi dei protocolli previsti.

"Indiremo un avviso pubblico per selezionare l'aggiudicatario del servizio. Nella sostanza mi rendo conto sia agosto, ma siamo l'unica cittadina delle quattro coinvolte il cui centro salute non è in accordo con la partecipazione" conclude il sindaco Frascherelli.