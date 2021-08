Dolore nel mondo del volontariato: è mancato Gino Strada

Il mondo umanitario è in lutto: se n'è andato all'età di 73 anni Gino Strada, fondatore di Emergency. Grazie alla sua Ong, nata nel 1994, sono stati costruiti ospedali e posti di primo soccorso in 18 Paesi del mondo.

Nato nel 1948 a Sesto San Giovanni, Strada è stato chirurgo di guerra per il Comitato internazionale della Croce Rossa. In seguito a quella esperienza, aveva deciso di fondare Emergency nel 1994 con la moglie Teresa Sarti. Proprio quest'oggi, sulle pagine del quotidiano La Stampa, è stato pubblicato il suo ultimo articolo intitolato "Così ho visto morire Kabul" dedicato all’avanzata dei talebani in Afghanistan.

A proposito delle sue esperienze da volontario nel mondo, nel 2004 fu ospite (insieme alla moglie) al Palazzetto dello Sport di Quiliano per una serata dedicata al racconto delle sue attività.

"Nessuno se l’aspettava. Siamo frastornati e addolorati. È una perdita enorme per il mondo intero. Ha fatto di tutto per rendere migliore il mondo. Ci mancherà tantissimo" ha dichiarato la presidente di Emergency, Rossella Miccio.