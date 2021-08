Accampamenti abusivi sulle spiagge, tende sotto il Priamar e momenti di tensione ai Piani di Celle

Dopo il blitz della settimana scorsa delle polizie locali di Albissola e Savona e della Guardia Costiera nelle spiagge della Madonnetta, della Margonara e al Prolungamento, con alcune sanzioni comminate, nel weekend di Ferragosto non sono mancate le segnalazioni per la presenza di accampamenti nel litorale sotto il Priamar.

Nei pressi dell'alaggio barche e sulla spiaggia di piazza Eroe dei due Mondi erano infatti presenti diverse tende.

Il problema è stato riscontrato anche nel levante savonese sia a Varazze che a Celle dove si sono verificati veri e problemi di ordine pubblico. I clienti degli hotel e i proprietari delle seconde case infatti si sono lamentati con gli addetti che gestiscono gli ingressi nella spiaggia dei Piani per la presenza dei campeggiatori abusivi che occupavano gran parte del litorale. Così facendo gli ingressi erano stati stoppati per evitare sovraffollamento, causando la rabbia dei bagnanti in coda.

A Finale invece sono stati una ventina i sanzionati che si erano accampati sulla spiaggia.