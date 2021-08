Sul palco di” Albenga Estate”, il 26 agosto i Maniaci d’Amore chiudono la rassegna “Zingarate”

Giovedì 26 agosto alle 21.30 sul palco di piazza Enzo Tortora ad Albenga la compagnia Maniaci d’Amore porta in scena lo spettacolo teatrale “Siede la terra” e chiude “Zingarate”, la rassegna estiva organizzata e diretta da Kronoteatro,.

“Siede la terra” è un affresco della provincia che produce una risata amara, uno spettacolo corrosivo e sorprendente sui meccanismi velenosi dei piccoli paesi, sul violento maschilismo e razzismo che li guida, ma soprattutto, su chi conduce la narrazione di un luogo e dunque su chi ne detiene il potere. Mischiando teatro di narrazione, riflessioni sociologiche, teatro dell’assurdo e immaginario pop, i Maniaci d’Amore firmano un’altra drammaturgia irriverente e coraggiosa, un pamphlet contro le dinamiche tossiche del villaggio.

Si tratta di un lavoro profondamente contemporaneo che, in maniera sottile, si interroga sulle logiche spietate della gogna pubblica ma anche sul corpo della donna, spesso oggetto di narrazioni subite, e sull’invenzione strumentale dello straniero, del diverso e dell’untore.

“Vedere in scena vittime e carnefici di una violenza quotidiana e sottile ci impone ancora una volta di farci domande su noi stessi, di chiederci quanto con le nostre azioni, inconsapevolmente o meno, ci rendano partecipi di queste dinamiche – afferma Tommaso Bianco, attore e cofondatore di Kronoteatro - Il grosso merito di questa produzione è di riuscire in questo intento, facendoci ridere e sorridere. Forse di noi stessi”.

“Zingarate”, resa possibile grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando per le Performing Arts 2020, maggior sostenitore, Mic e comune di Albenga, si configura come recupero di parte della XIV Kronostagione, “Zingari”, purtroppo annullata per l’emergenza Covid19.

La rassegna estiva ha registrato un ottimo risultato, riuscendo ancora una volta nell’intento, vera missione della compagnia, di portare il meglio del teatro italiano in città, spaziando in un panorama vasto e complesso e garantendo al pubblico del comprensorio di Albenga una proposta artistica, sia per adulti che per i più giovani, di alta qualità.

Secondo gli attuali protocolli di sicurezza l'ingresso è consentito solo con mascherina.

Per info: info@kronoteatro.it - tel. 350.0580311