Autoscuola alassina in lutto: è mancato Antonio Maruso

La comunità di Alassio piange Antonio Maruso. Gestore dell'autoscuola "Antonio", aveva appreso il mestiere da Romualdo, iniziando prima in via Leonardo Da Vinci, poi in piazza Partigiani e terminando in via Marconi prima di andare in pensione.

Dagli anni 60 al 2000 aveva 'patentato' metà Alassio. Di carattere sempre allegro e spiritoso, era sempre disponibile con i suoi patentati e non. Maruso è mancato all'età di 84 anni, lasciando la moglie Nicoletta, il figlio Damiano con la nuova Daniela e i nipoti.

I funerali si svolgeranno nella mattinata odierna, mercoledì 1° settembre, alle ore 10 nella chiesa dei Cappuccini di Alassio (Borgo Coscia).