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Cronaca | 08 aprile 2026, 14:45

Loano, auto bloccata tra le sbarre del passaggio a livello: circolazione ferroviaria in tilt

È successo intorno alle 14 tra la via Aurelia e la zona della Marina

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Ancora disagi nel pomeriggio di oggi, intorno alle 14, al passaggio a livello tra la via Aurelia e la zona della Marina, dove un’auto è rimasta bloccata tra le sbarre. L’episodio ha fatto scattare immediatamente i protocolli di sicurezza, causando rallentamenti sia al traffico ferroviario sia alla viabilità locale.

Il veicolo, diretto verso Pietra Ligure, non ha riportato danni e non si registrano feriti. Ripercussioni invece per un treno in transito nella zona, rimasto fermo e destinato a ripartire con oltre mezz’ora di ritardo.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di RFI, al lavoro per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Redazione

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