Incidente mortale sulla SS334, la vittima è il 35enne Francesco Viale

E' il 35enne Francesco Viale la vittima del tragico incidente che si è verificato poco dopo le 13.00 sulla SS334 "del Sassello" dal rettilineo dopo il Santuario della Pace.

Classe 1991, tecnico di Radiologia all'ospedale San Paolo di Savona, secondo le prime informazioni aveva da poco finito il turno di lavoro e si stava dirigendo verso casa a Stella, quando per cause ancora da accertare si è verificato lo schianto con l'auto che si dirigeva nella direzione opposta.

Per lui purtroppo non c'è stato niente da fare. Sono giunti immediatamente sul posto l'automedica del 118, un'ambulanza della Croce d'Oro di Albissola e i vigili del fuoco.

La polizia locale e la polizia stradale insieme ad Anas si sono occupati di effettuare i rilievi del caso. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico.

Del drammatico accaduto è stata avvisata il Pubblico Ministero Elisa Milocco.

Laureato all'Università di Genova, Viale lavorava dal 2020 nel reparto del nosocomio savonese. Era appassionato di viaggi e non mancava di pubblicare le foto delle località nelle quali era stato in visita.

Qualche anno fa aveva effettuato il servizio civile nella Croce d'Oro albissolese.

"L’Area Sociosanitaria Locale 2 di ATS Liguria esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa del collega Francesco Viale venuto a mancare a seguito di incidente stradale - si legge nella nota di cordoglio diffusa dalla Asl2 - La Direzione e tutti i colleghi si stringono con sincera partecipazione attorno alla famiglia, agli amici e a quanti gli hanno voluto bene, condividendo il dolore per una perdita così improvvisa e prematura".

Cordoglio è stato espresso anche dal comitato iscritti Cgil Asl2 Savona: "I delegati della Rsu Cgil Asl2 esprimono sentite condoglianze e condividono il cordoglio della famiglia e dei cari per la grave perdita del collega Francesco, stimato e valido compagno di lavoro".