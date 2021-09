Politica |

Elezioni Savona, ecco i componenti della lista "Andare oltre con Aschei sindaco"

Svelati i nomi dei 29 candidati al fianco di Luca Aschei

La lista "Andare oltre con Aschei sindaco" ha ufficialmente svelato i nomi dei suoi componenti. Di seguito l'elenco completo dei partecipanti alla ormai imminente tornata elettorale: 1 Antonella Fabri, ingegnere chimico, Savona 09/06/1962 2 Raul Zancan, service manager, Savona 04/07/1964 3 Paolo Vaccaro, massoterapista, Savona 15/03/1964 4 Roberto Razzoli, professore universitario, Savona 28/06/1960 5 Gabriele Scarponi, artigiano maestro gelatiere, Savona 10/08/1984 6 Loris Moni Bidin, magazziniere, Saignelegier 29/01/1966 7 Domenico Amoroso (Nico), consulente formatore, Ascoli Piceno 10/12/1968 8 Roberto Iagulli, agente di commercio, Foggia 26/11/1960 9 Carlo Astengo commercialista, Savona 19/01/1966 10 Cristina Lazzarini, avvocato, Genova 04/03/1968 11 Giuseppe Lepore, commercialista, Roma 11/02/1963 12 Rigers Lamaj, imprenditore edile, Scutari 08/07/1986 13 Davide Quattrocchio, imprenditore, Savona 06/10/1984 14 Alessandra Panaro, consulente marketing, Alessandria 28/09/1961 15 Diego Rovigi, pensionato, Quiliano 31/01/1947 16 Alessia Bottero, agente di viaggio, Savona 05/04/1978 17 Marco Ferriero, maresciallo aeronautica militare, Lecce 21/04/1972 18 Fulvio Marenco, ufficiale genio militare, Savona 26/01/1966 19 Sabrina Lenzi, fisioterapista osteopata, Savona 07/11/1969 20 Sara Sacco, procurement manager, Genova 14/05/1972 21 Angela Squazzini, commerciante, Savona 29/11/1984 22 Roberta Di Salvo, vetrinista merchandiser, Savona 16/06/1965 23 Barbara Davite, presidente coop soc. i girasoli, Savona 22/05/1967 24 Giovanni Quaglino (Giancarlo), pensionato, Savona 07/02/1947 25 Maura Gamba, impiegata, Savona 28/04/1969 26 Jacopo Andrea, palenzona studente, Genova 21/08/2001 27 Enilda Ormeni, titolare centro estetico, Tepelene 24/12/1975 28 Roberto Tota, addetto laboratorio alimentare, Savona 01/11/1996 29 Maurizio Aschieri, assistente bagnanti, Savona 23/12/1965 --- Candidato Sindaco: Luca Aschei, Savona, 18/10/1960, Sociologo formatore titolare di Studio Aschei

I.P.E.

