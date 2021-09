Festa tra colleghi operatori sanitari, ma ci sono dei positivi al Covid19: in 3 in quarantena

Una festa tra colleghi, componenti del personale sanitario dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ed ecco emergere due casi di positività al Covid. Il fatto, risalente ai giorni scorsi, è subito finito sotto la lente d'ingrandimento dell'Asl 2 che ha immediatamente avviato tutte le procedure richieste in casi del genere.

In totale sono state 51 le persone testate (compreso il tracciamento dei colleghi): sono 3 i positivi (compresi i 2 già noti). Dall'azienda sanitaria savonese fanno sapere che un ulteriore giro di tamponi sarà effettuato la prossima settimana e che i lavoratori della sanità in attesa dell'esito del tampone continueranno a lavorare come da disposizione del ministero della salute del 11 agosto 2021.