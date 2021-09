Finale si prepara all'arriva della EWS: piazzale Vuillermin diventa un paddock, stop ai parcheggi

La rivisitazione del calendario della Enduro World Series anche per questo 2021 non porterà a Finale Ligure l'evento di chiusura, ma nel fine settimana del 18 e 19 settembre il mondiale di biciclette da fuori strada tornerà sugli iconici sentieri finalesi.

Una manifestazione che coinvolge riders da tutto il globo e, come una qualsiasi competizione itinerante a tappe, necessita di spazi e tempi per gli allestimenti di officine mobili, postazioni per le varie squadre e quant'altro: insomma, un vero e proprio paddock che quest'anno, come già nella precedente edizione, sarà concentrato in particolar modo in piazzale Vuillermin, anche per scelte legate alla situazione pandemica.

Allo scoccare di lunedì 13 settembre scatterà così il divieto di sosta su tutta l'area vicina alla caserma della Guardia di Finanza che durerà fino alle 12 di lunedì 20.

Un divieto che impone anche altri spostamenti, ad esempio quello del mercato rionale che solitamente si svolge al giovedì: "Nella data del 16 settembre non si svolgerà, visto che non ci sarebbe l'opportunità a causa della manifestazione di garantire il posto ai banchi anche sul lungomare - spiega l'assessore al Commercio Marilena Rosa - Si terrà invece domenica 12 recuperando una vecchia data saltata".

"Anche il mercatino ortofrutticolo subirà delle variazioni - conclude l'assessore - e verrà spostato dal lungomare Migliorini su Piazza Vittorio Emanuele nelle giornate di sabato 11 e lunedì 13. Invece mercoledì 15 e sabato 18 cambierà sede e si troverà in Via Bolla e Via Ghiglieri".