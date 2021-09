L'attività della Polfer sui treni e nelle stazioni nel ​periodo estivo: 17 arresti e 152 denunce

Le persone denunciate a piede libero sono state invece 152, in prevalenza per delitti contro il patrimonio, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, per reati in materia di immigrazione clandestina e per pòrto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. Per queste ultime, le armi poste sotto sequestro, sono soprattutto strumenti da punta e da taglio come coltelli e pugnali, ma anche oggetti la cui destinazione naturale è l'offesa della persona come bastoni e tirapugni, ed in un'occasione anche un taser sequestrato ad un minore che aveva dichiarato di averlo al seguito per difesa personale.