Savona, nuova rissa tra via Luigi Corsi e via XX Settembre: intervengono le forze dell'ordine

Ulteriore episodio di violenza tra via XX Settembre e via Luigi Corsi.

Questa sera intorno alle 21.00 si sarebbe scatenata una rissa tra più persone con il lancio di bottiglie e una persona è rimasta ferita lievemente.

Sul posto immediato l'intervento di un'ambulanza della Croce Bianca di Savona che ha soccorso l'uomo che ha però rifiutato il trasporto in ospedale.

La polizia, intervenuta insieme ai carabinieri, si sta occupando di effettuare gli accertamenti del caso.

Lo scorso fine settimana nella stessa zona si era verificata un'altra lite con un 51enne che a seguito di una lite è stato sfregiato ad una guancia con un coltellino.

Giovedì 15 febbraio invece era avvenuta un'aggressione tra via Pisa e via San Lorenzo a Villapiana con un 24enne trafitto ad un braccio da un 25enne tunisino poi arrestato dalla polizia.