Morti sul lavoro, l'allarme di Confsal e Fesica: "Necessario maggior coordinamento sulle ispezioni"

“ Questi accadimenti così ripetuti e drammatici non sono figli di un Paese civile, non sono più tollerabili, sulla sicurezza sul lavoro Istituzioni e politica attiva non possono più rimandare o ragionare troppo perché, nel frattempo – dicono Mariani, Cherchi e Geria – i lavoratori muoiono ”.

“Vorremmo ricordare come quest’ultima morte in cantiere è avvenuta, tra l’altro, proprio mentre è attiva una campagna straordinaria di vigilanza, anche se fino al 31 dicembre, proprio nel settore dell’edilizia. Oggi, dopo aver anche lavorato ad una Proposta di Legge in materia ferma in Commissione Lavoro alla Camera, sosteniamo l’allarme lanciato dal capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro Bruno Giordano sulla richiesta di maggiore potere per intervenire sulle aziende che violano le norme. Giordano si è insediato a luglio ma ha già capito il problema, anche per noi cruciale, che sta alla base. Ovvero – continuando i due sindacalisti – il coordinamento dei servizi ispettivi di Inps e Inail, fondamentale per poter fare in una volta sola controlli incrociati con l’Inl sulla regolarità complessiva dell’azienda e sulla posizione contributiva, assicurativa e della sicurezza dei lavoratori”.