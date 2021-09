Meteo, tempo incerto con possibile maltempo domenica

Correnti atlantiche insisteranno nei prossimi giorni, mantenendo tempo incerto dopo la breve parentesi odierna in cui sarà prevalentemente soleggiato. Maltempo possibile domenica.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 17 settembre

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle pianure. Sulle Alpi soleggiato al mattino e nubi cumuliformi al pomeriggio, con occasionali rovesci o deboli temporali isolati, in particolare sulle Alpi meridionali. Temperature massime attorno 26/28 °C. Venti assenti o deboli di direzione variabile, a regime di brezza lungo le coste.

Domani sabato 18 settembre:

Giornata quasi fotocopia di oggi, con temperature in lieve calo (massime sui 24/26 °C, minime 16/20 °C) e maggiori probabilità di rovesci isolati specialmente su torinese, Alpi settentrionali, e Liguria tra pomeriggio e sera. Venti ancora in prevalenza assenti o deboli di direzione variabile.

Domenica 19 settembre:

Maltempo in arrivo nella notte e prima mattina, che dovrebbe interessare con piogge diffuse e rovesci per lo più Valle d’Aosta e Piemonte settentrionale. Altrove nuvoloso al mattino, ma in generale miglioramento del tempo a partire dal pomeriggio ovunque. Temperature in ulteriore calo e intorno alla media del periodo.

Tendenza successiva: non accenna a diminuire la presenza di atmosfera instabile ad inizio settimana per cui saranno ancora possibili rovesci sparsi specialmente al pomeriggio. Temperature in calo e sotto la media del periodo.

