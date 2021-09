Senza luce, né telefono causa pioggia, Olivieri (sindaco Calizzano) dice basta: "Servono interventi strutturali"

Arriva la pioggia e tornano i vecchi disagi a Calizzano: malfunzionamento della rete telefonica (e dati) e mancanza di energia elettrica per 4-5 ore in tre zone del paese.

Una situazione oramai insostenibile, come spiega il primo cittadino Pierangelo Olivieri: "Ieri a seguito di fenomeni atmosferici, sostanzialmente di contenuta entità, sia per intensità, sia per durata, si sono verificati nuovamente diversi disagi alla rete di distribuzione di energia elettrica nel nostro paese, con il mancato funzionamento della rete pubblica e della fornitura alle utenze private, domestiche e produttive, in alcuni casi per diverse ore".

Nella lettera inviata agli operatori di energia elettrica e telefonia, nonché al prefetto di Savona Antonio Cananà, il primo cittadino valligiano chiede una soluzione definitiva: "Il pronto intervento è stato immediato, ma servono interventi strutturali e preventivi. Soprattutto nell'imminenza delle stagioni autunnali e invernali, che come ben noto, rappresentato il periodo in cui le situazioni di disagio risultato maggiormente frequenti".