Loano, via Olivette "come circuito di Monza"? La richiesta di controlli stradali (FOTO)

Una serie di incidenti stradali, l'ultimo nella mattinata di ieri, e la richiesta di un intervento concreto per evitare conseguenze peggiori rispetto a quelle già manifestatesi. Da un post Facebook pubblicato da Simone Agosti scatta il grido d'allarme dei cittadini loanesi per quanto riguarda la zona di via Olivette, a ponente della città, nei pressi dell'istituto scolastico superiore "Falcone".

"Ennesimo incidente via Olivette - si legge sul noto social network - Nonostante le numerose e ripetute segnalazioni da parte dei cittadini e abitanti circa le velocità folli da parte di automobilisti idioti che percorrono la via pensando di essere al circuito di Monza, questo è il risultato: e menomale che nessuno si è fatto male! Attendiamo il morto per intervenire?".

Una presa di posizione importante, mirata in primis alla salvaguardia di chi frequenta tutti i giorni quel tratto di strada: "Ricordo che in via Olivette c’è un uscita di una scuola superiore dove tanti ragazzi sono neopatentati oppure con motorini - prosegue il post Facebook - invito chi di dovere ad assistere un giorno qualsiasi dalle 13 alle 13.10 alla confusione che c'è in via Olivette all'uscita dei ragazzi da scuola. A Loano ci sono 'zone 30' ovunque, cosa aspettiamo a metterla anche qui? Ci sono passaggi pedonali rialzati ovunque, per quale motivo non possiamo metterne uno anche qui?".

"E non mi inoltro, altrimenti dovrei scrivere un libro circa la sporcizia e il degrado, ma questo sarà oggetto di un altro post... Preferisco che prima venga risolta la questione sicurezza pubblica" la conclusione dello sfogo, che in poco tempo ha raccolto numerosi commenti pronti a sottolineare ulteriormente una problematica assolutamente da non sottovalutare.