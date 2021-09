Quiliano, convegno "Turismo Sostenibile" per lo sviluppo di identità turistica dei piccoli centri

Tra gli appuntamenti previsti all’interno di “Quiliano Natura”, evento iniziato il 3 settembre 2021 e che continua per tutto il mese, da segnare sul calendario in data venerdì 24 settembre è il convegno sul "Turismo Sostenibile" per lo sviluppo di identità turistica dei piccoli centri. Alle ore 17.00 in sala consiliare (piazza Costituzione) a Quiliano.

Il tema centrale del Convegno, organizzato dall’Assessore al Turismo e Ambiente Cinzia Pennestri, con l’Ufficio Turismo e Urbanistica, tratterà di come sviluppare l'identità turistica dei piccoli centri. Il turismo sostenibile viene inteso come strumento adatto a questo scopo, si parlerà di come la chiave per Quiliano, ed altri centri analoghi, sia l'organizzazione della sua offerta, considerando l'approccio turistico post-covid. Per trasformare un territorio come Quiliano in una destinazione. Interverrà Josep Ejarque, un relatore importante con grande esperienza e capacità comunicativa.

Il titolo del suo intervento sarà: “Le chiavi per fare di Quiliano una destinazione turistica sostenibile”. Nella prima parte del convegno sarà presentata l’anteprima del sito “Quiliano Turismo” e verrà consegnata al Comune la targa “Rete Comuni Sostenibili”con un intervento del direttore Giovanni Gostoli, questo importante riconoscimento testimonia l’impegno concreto dell’Amministrazione e della comunità locale per il raggiungimento degli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e di Agenda 2030.

L’ingresso è libero su prenotazione all’indirizzo e-mail servizi.cittadino@comune.quiliano.sv.it Per accedere all’evento è necessaria la Certificazione Green Pass.