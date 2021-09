Vado, dalla scuola Don Peluffo un'iniziativa per i profughi afghani: spazio ad una raccolta di scarpe nuove

"Scarpe nuove per un cammino nuovo. Di vita".

A dirlo è il dirigente scolastico della scuola elementare Don Peluffo di Vado Ligure Daniele Scarampi che ha lanciato l'iniziativa partita dall'idea di un gruppo di insegnanti e che ha riunito via via nuovi donatori e nuovi volontari, grazie ad un importante passaparola.

"Operazione sociale e solidale, pensata e sviluppata per dimostrare vicinanza ad alcuni nuclei familiari arrivati nella provincia savonese dopo il lungo esilio dall'Afghanistan. È stata dunque realizzata una raccolta di scarpe nuove, allo scopo di restituire dignità a persone che, tra enormi difficoltà, hanno marciato per chilometri e chilometri verso un'oasi di pace. Dalle parole ai fatti: basta poco per regalare un briciolo di speranza" ha continuato Scarampi.