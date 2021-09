Borgio Verezzi, due nuove casette dell'acqua e una casetta del latte in arrivo: si cercano i gestori

Due nuove "casette dell'acqua" e una "casetta del latte" sono in arrivo a Borgio Verezzi.

Sono stati infatti pubblicati sull'albo pretorio comunale e nella sezione Amministrazione Trasparente (Bandi e gare) del sito istituzionale due avvisi pubblici finalizzati all'affidamento in concessione di suolo pubblico per la durata di 4 anni per l'installazione e la gestione di due distributori automatici di acqua alla spina microfiltrata naturale e gasata e di un distributore automatico di latte alla spina crudo o pastorizzato e prodotti alimentari da esso derivati.