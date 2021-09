Protesta dei camionisti per dire no al Green Pass, Nappi e Gandolfi (MIU): "Grazie a tutti coloro che hanno aderito"

"Abbiamo invitato tutti gli automobilisti e tutti i camionisti a rallentare per bloccare le corsie autostradali e ringraziamo tutti coloro che hanno aderito al nostro appello per continuare la protesta: una protesta non solo per l'obbligo del Green Pass, ma anche per qualsiasi atto discriminatorio verso i cittadini italiani". Così Francesco Nappi e Sirio Gandolfi, rispettivamente presidente e vicepresidente nazionali del Movimento Italia Unita.