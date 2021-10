Finale Ligure, un murales per impreziosire il parco giochi del borgo (FOTO)

E' in fase di ultimazione il murales (stile medioevale in piena sintonia col borgo) realizzato presso il parco giochi della Rivetti. Lo comunica l'amministrazione comunale di Finale Ligure che fissa alcuni obiettivi: completare la riqualificazione del verde pubblico mediante l'inserimento di siepi a divisione del plesso scolastico

“Il murales costato circa 4 mila euro, è stato affidato dagli artisti Gian Antonio Spotorno, Valeria Richeri e Marina Rubinelli del gruppo Artelabora di Tovo San Giacomo" spiega il vice sindaco Andre Guzzi.

"Il trasferimento del parco dalla pericolosa area sotto la torre a questi nuovi spazi è ormai quasi ultimato, ma l'intenzione dell'amministrazione è quella di investire ulteriori risorse per recuperare anche il grande spazio antistante il parco per finalità sportive - aggiunge il vice sindaco - Con la vicina palestra e la scuola Rivetti sarebbe il naturale completamento della zona, dedicata ai ragazzi sia per la loro istruzione sia per il loro divertimento. L'obiettivo è concretizzare questa idea nei prossimi mesi”.

Il parco giochi è realizzato dalla Kompan Italia Srl ed è costato circa 50 mila euro: "Un ringraziamento particolare alla dottoressa Sara Maglio che sta seguendo le operazioni legate all installazione dei giochi, al verde pubblica e ai decori del murales" conclude Guzzi.