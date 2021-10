Elezioni 2021, Gervasi (Nuova Grande Loano) chiude la campagna elettorale: "Bilancio positivo, ora si tratta di scegliere la squadra migliore" (VIDEO)

"Sul meraviglioso campo di Loano abbiamo due squadre, si tratta di scegliere quella con la strategia migliore e col migliore schema di gioco. La scelta credo che non sia così difficile perché da una parte abbiamo una squadra nuova con un nuovo allenatore e una strategia vincente, quella che vuol trasformare in ordinario e anche banalmente ovvio ciò che la precedente amministrazione ha sempre fatto apparire come un aspetto straordinario e ahimé purtroppo attuato in maniera spesso raffazzonata e non in linea con quelle che erano le esigenze del territorio sotto ogni punto di vista". Paolo Gervasi, candidato di "Nuova Grande Loano" alle prossime elezioni comunali, utilizza una metafora sportiva per descrivere la sfida elettorale loanese. A poche ore dal voto, il candidato della lista guidata da Giacomo "Jimmy" Piccinini ha poi tracciato un bilancio della campagna elettorale che si conclude quest'oggi: "È sicuramente positivo, è circa un mese che giriamo tutte le zone della nostra città, incontriamo i cittadini e affrontiamo le situazioni: situazioni che nel nostro programma amministrativo sono comunque ben individuate con le relative soluzioni che, proprio perché abbiamo messo su una squadra affiatata, competente e preparata in ogni ambito della vita amministrativa, siamo sicuri di poter mettere in pratica meglio di quanto è stato fatto nelle ultime due tornate".

"Partiamo dall'aspetto della pulizia che è stato uno dei temi della passata legislatura assai critico e delicato - prosegue poi Gervasi elencando alcune note dolenti cittadine - passando dalle manutenzioni, agli impianti sportivi, alla cultura, agli eventi, all'attenzione per gli anziani e per i giovani. È un campo vastissimo sul quale noi abbiamo presentato un programma impegnativo, è vero, anche ambizioso ma che ha tutte le caratteristiche per poter essere attuato in quelli che sono i tempi veramente necessari. Dall'altra parte, ahimé, abbiamo una squadra che comunque ancora oggi sembra vivere di problemi di identità: parla al passato, un passato recente, quasi come se non lo riguardasse, quasi come se fossero stati altri che hanno effettuato certe scelte. Noi la chiamiamo come una sorta di irresponsabilità, responsabilità vuol dire anche assumersi la paternità di certe azioni".

Non mancano dunque gli affondi a coloro che contenderanno a "Nuova Grande Loano" il consenso elettorale: "Mettere in risalto questioni di tipo ideologico a livello comunale non ha alcuna rilevanza - sottolinea Gervasi - perché oggi sistemare una panchina, mettere a posto una aiuola o comunque fare una scelta di campo su quella che è la messa in pristino di un impianto sportivo non ha colore: non è di destra né di sinistra, è un'operazione che amministrativamente va fatta. Su questo aspetto si sono dimostrati sul campo, e questo lo posso testimoniare avendo passato 5 anni in minoranza a sottolineare ciò, del tutto insufficienti e non all'altezza della situazione. La cosa ancora più grave è il fatto che, come è troppo spesso accaduto in questa legislatura, la colpa non è mai stata loro ma è sempre stata degli altri".

E qui la stoccata è totalmente diretta al candidato sindaco rivale, riferita ad alcune sue recenti dichiarazioni: "Un politico con 24 anni di esperienza dovrebbe prestare più attenzione a certe affermazioni come quella secondo cui in questa legislatura l'amministrazione non ha potuto lavorare perché si è verificata una diaspora all'interno della maggioranza. Vorrei semplicemente far notare che questa diaspora è avvenuta soltanto in maniera formale, dal punto di vista della responsabilità i cosiddetti appartenenti al Gruppo Misto, che sono ad oggi con noi nella nostra lista civica, hanno comunque continuato a sostenere l'azione amministrativa della maggioranza: fino a qualche giorno fa la giunta comunale ha ancora approvato ben 5 delibere di Giunta".

"Affermare che non abbiano potuto lavorare perché spaccati, credo che non sia una cosa del tutto corretta che va in qualche maniera a offendere l'intelligenza non solo dei cittadini loanesi che meriterebbero maggior rispetto, ma anche e soprattutto di coloro che comunque questa situazione l'hanno affrontata con responsabilità. Parlo di coloro che hanno fatto parte delle minoranze e che in periodo pandemico hanno sostenuto ogni singolo provvedimento che l'amministrazione ha portato in consiglio comunale per affrontare l'emergenza pandemica. Se ci si presenta ai cittadini mentendo, diciamo che i cittadini dovrebbero farsi qualche domanda su quelle che sono le capacità di un candidato sindaco di poter affrontare una nuova stagione per la rinascita di Loano".