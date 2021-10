Formazione, futuro e impresa: dalla Regione 700mila euro a 21 comuni del savonese

"Formazione, futuro, impresa. Tre parole chiave per una Liguria che vuole crescere sempre di più. La Giunta Regionale, su proposta dell'assessore Ilaria Cavo ha approvato le linee guida per l’attuazione di interventi di Formazione Continua destinati alle imprese, operanti nel territorio dell’area di crisi complessa della Provincia di Savona, con un impegno economico di 700mila euro a valere sul POR FSE 2014-2020".

Lo annuncia il capogruppo di Cambiamo! in Regione, Angelo Vaccarezza che spiega come sia "un'iniziativa nata da una richiesta manifestata dal territorio e dalle aziende, anche non in crisi, che hanno sede all’interno di questa porzione del territorio della nostra Regione".