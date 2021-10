Loano 2021, Tognini: “Lettieri? Sa solo fare false promesse, è ora di cambiare"

Mancano pochi giorni all’apertura delle urne che porteranno all’elezione del nuovo Consiglio comunale della città di Loano.

Dopo numerosi incontri organizzati su tutto il territorio loanese, la campagna elettorale di Giovanni Tognini, candidato della lista “Nuova Grande Loano” per Giacomo Jimmy Piccinini sindaco, è ormai giunta alle battute finali: “La nostra lista ha portato avanti una campagna elettorale coerente e concreta - spiega il giovane imprenditore loanese -, mentre i nostri avversari politici sono palesemente in balia di uno stato confusionale”.

“Abbiamo sentito promesse, anzi bugie di ogni genere - afferma Tognini -, ma la realtà è ormai sotto gli occhi di tutti. Si gonfiano il petto parlando di sociale, ma ci ritroviamo con dei servizi pubblici con molteplici carenze. Avanzano proposte sul commercio loanese, quando per anni, al contrario, se ne sono fregati. L’apertura di numerosi ‘bazar’ è una delle tante conseguenze di questo atteggiamento e incapacità di sostenere un settore fondamentale del nostro comune”.

Dal decoro urbano alla sanità, sono diversi i rimproveri che Tognini muove alla lista guidata da Luca Lettieri: “Vogliono una Loano più pulita - prosegue -, ma in realtà hanno provato a ripulire le strade solo negli ultimi 15 giorni. Inoltre, causa manutenzione non verranno più pulite. Programmano il turismo, ma paradossalmente non è mai stata realizzata una vera cabina di regia. E da questo punto di vista ne è un chiaro esempio il portale turistico. Promettono di scendere in piazza per l’ospedale Santa Corona, ma al massimo hanno promesso di ‘sollecitare’ la riapertura di un reparto chiuso da troppo tempo. E purtroppo gli esempi sarebbero ancora tanti, anzi troppi”.

Di qui l’appello di Tognini ai cittadini in vista del voto in programma il 3 e il 4 ottobre prossimi: “Noi vogliamo essere propositivi. L’unica vera certezza di Loano sono i tantissimi loanesi che tutti i giorni contribuiscono attivamente alla vita commerciale e sociale. Per questo motivo mi rivolgo a loro chiedendogli di avere il coraggio di cambiare. Cambiare con una lista composta da persone che lavorano quotidianamente e non da aspiranti professionisti della politica. Loano, pensa in grande! Domenica e lunedì vota Nuova Grande loano- Piccinini sindaco!”, conclude.