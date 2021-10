Protesta dei camionisti contro il Green Pass, il Movimento Italia Unita approda su Canale 5. Nappi: "Parleremo dei problemi del Paese"

Il Movimento Italia Unita #StopEuropa è tra i principali promotori della protesta da parte dei camionisti contro l'obbligo del Green Pass che in questi giorni sta andando in scena in diverse zone d'Italia. Una mobilitazione del quale parleranno Francesco Nappi e Sirio Gandolfi, rispettivamente presidente e vicepresidente del MIU, quest'oggi difronte alle telecamere di "Pomeriggio 5" trasmissione televisiva in onda su Canale 5 nel corso della fascia pomeridiana odierna.

"Parleremo dei problemi dell'Italia - spiega il presidente Nappi - la manifestazione di protesta dei camionisti ha funzionato, addirittura il canale Telegram ha raggiunto i 70mila iscritti. Noi ci abbiamo messo sempre la faccia e per questo stiamo ricevendo personalmente anche insulti e offese. Ci stanno poi affiancando a vari partiti ma noi non ci riconosciamo assolutamente in altre forze dell'attuale panorama politico, per questo corriamo da soli e con le nostre forze".