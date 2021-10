Croce Rossa Savona, iscrizioni aperte al corso di accesso per diventare volontario

Croce Rossa Italiana – Comitato di Savona, apre le iscrizioni al corso di accesso per diventare volontario. Al contrario di ciò che si possa pensare, Croce Rossa non è solo ambulanza, ma le attività di volontariato ruotano, attraverso opportuni percorsi formativi, a 360 gradi nell'ambito della Salute, del Sociale, dell’Emergenza, del Diritto Internazionale ed Umanitario.

"La frequenza del corso di accesso apre le porte a tutte queste realtà le quali, ormai, senza l’apporto insostituibile del volontariato, stenterebbero ad essere efficaci e a raggiungere tutte le persone che ne abbisognano" spiegano dalla Croce Rossa.

"Supporto alla popolazione, emergenza Covid-19, Unità di Strada a sostegno delle persone senza fissa dimora, Seggio Mobile, Ambulatorio medico ed infermieristico per persone in difficoltà, assistenza al Personale Ospedaliero, Formazione nelle Scuole di ogni ordine e grado, trasporti ordinari ed in emergenza sono solo alcune delle attività svolte da Croce Rossa Italiana – Comitato di Savona, nel corso di quest’ultimo anno".

"Abbiamo bisogno di nuove energie, di persone motivate ed adeguatamente preparate attraverso molteplici e multiformi percorsi formativi, perché soccorso ed assistenza alle persone non si improvvisano - concludono dalla Croce Rossa - Per informazioni ed iscrizioni (il corso è aperto a tutti, dai 14 anni in su), scrivere a savona.formazione@liguria.cri.it. I corsi partiranno in modalità online ed in presenza, a fine ottobre e sono, ovviamente, gratuiti".