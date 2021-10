Alassio, emanata l’ordinanza con le misure di autoprotezione a salvaguardia della cittadinanza

Il comune di Alassio ha informato che, vista l’emanazione di allerta meteo trasmessa dall’ARPAL Liguria con la quale veniva comunicata la situazione di allerta meteo sul territorio comunale di allerta gialla dalle ore 22:00 del 03/10/2021 alle ore 05:59 e di allerta arancione dalle ore 06:00 020 alle ore 23,59 del 04/10/2021 e visti gli ulteriori aggiornamenti che prevedono un peggioramento delle condizioni meteo, il Coc riunito stamani presso la sala Carossino del palazzo comunale ha ritenuto di emanare l'ordinanza 273 del 4 ottobre con la quale invita la cittadinanza ad adottare le misure di autoprotezione a salvaguardia della popolazione emesse dalla Protezione Civile, e specifica​mente:

DURANTE L’ EVENTO, in luogo chiuso: non mettersi in movimento per nessuna ragione al fine di limitare il grado di esposizione al rischio - Non dormire nei piani seminterrati ed evita di soggiornarvi - Se ci si trova in locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori. Evitare l’ascensore: si può bloccare - Non scendere in cantine, seminterrati o garage per mettere al sicuro i beni: si rischia la vita - Non uscire assolutamente per mettere al sicuro l’ automobile - Aiutare gli anziani e le persone con disabilità che si trovano nell’ edificio - Chiudere il gas e disattivare l’impianto elettrico. Non toccare impianti e apparecchiature elettrici con mani o piedi bagnati. - Non bere acqua dal rubinetto: potrebbe essere contaminata - Limitare l’ uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi - Tenersi informati su come evolve la situazione, seguire le indicazioni fornite dalle autorità e verificare gli aggiornamenti sui siti: www.comunealassio.it, sulla pagina Facebook della Protezione Civile di Alassio e sui pannelli luminosi installati sul territorio - Ricordarsi di tenere a portata di mano: documenti personali, l’ eventuale elenco dei medicinali abituali e una torcia in caso di black out elettrico.

DURANTE L’ EVENTO, all’aperto: allontanarsi dalla zona allagata: per la velocità con cui scorre l’ acqua, anche pochi centimetri potrebbero farti cadere - Abbandona la viabilità a forte pendenza – Raggiungere rapidamente l’ area vicina più elevata - Fare attenzione a dove cammini, potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti ecc. - Evitare di utilizzare l’automobile, anche pochi centimetri d’acqua potrebbero far perdere il controllo del veicolo o causarne lo spegnimento: si rischia di rimanere intrappolati - Evitare sottopassi e ponti: sostare o transitare in questi luoghi può essere molto pericoloso - Nel caso di mareggiata evitare la sosta presso molo, spiagge e scogliere dove possono giungere le onde - Limitare l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate - Tenersi informati su come evolve la situazione e seguire le indicazioni fornite dalle autorità e verifica gli aggiornamenti sui siti: www.comunealassio.it, sulla pagina Facebook della Protezione Civile di Alassio e sui pannelli luminosi installati sul territorio.