Mondo della giustizia savonese in lutto per la scomparsa del giudice Vincenzo Ferro

Mondo della giustizia in lutto per la scomparsa dello storico giudice savonese Vincenzo Ferro.

Magistrato stimato e conosciuto, ha speso tutta la sua vita lavorativa alla giustizia ed è stata una vera e propria istituzione non solo a Savona ma anche a Genova.

Ferro, classe 1935, aveva iniziato il suo impegno nella magistratura nel 1964 e il suo primo incarico fu come pretore penale a Genova fino al 69 dove poi venne trasferito a Savona.

Giudice particolarmente apprezzato per la sua scrupolosità e cultura era passato dal settore penale al civile, svolgendo il ruolo di giudice istruttore fino al 1974, successivamente fino al 1999 alla sezione giudicante civile e penale e poi alla sezione del lavoro, fallimenti ed esecuzioni civili.

In seguito fu consigliere della prima sezione civile della Corte di Appello di Genova, consigliere della corte di Cassazione e in conclusione della sua carriera lavorativa presidente della prima sezione civile della corte di Appello di Genova prima della pensione nel 2008.

Il figlio Giovanni Battista, che ha seguito le orme del padre, particolarmente noto e conosciuto, è da anni sostituto Procuratore della Repubblica a Savona.

"30 aprile 1987: per me il primo giorno di lavoro presso il Tribunale di Savona, assegnata alla Sezione Penale. Secondo la consuetudine di quei tempi, l’allora Dirigente delle Cancellerie mi accompagnò negli uffici dei colleghi, per le presentazioni di rito. Uno dei primi che conobbi fu Vincenzo Ferro e, pur nelle poche battute scambiate in quella sede, ebbi modo di percepirne l’intelligenza, lo spirito e la cortesia.

Nei mesi successivi ebbi il privilegio di lavorare con Lui, all’epoca giudice anziano della sezione penale e, ad ogni processo, ne potei apprezzare le doti di giudice e di uomo di cultura: tutte le camere di consiglio costituivano, per un giovane magistrato come me – all’epoca in carriera da soli sei anni – una palestra di diritto e di vita. Vincenzo era in grado di sezionare ogni aspetto del processo: attento alle ragioni della difesa non meno che di quelle dell’accusa, anticipava - a volte in modo provocatorio - tutte le possibili obiezioni alle diverse argomentazioni che io, come giudice meno anziano, ero chiamata ad esporre e che sciorinavo con l’irruenza tipica della gioventù.

Ricordo ancora con tanta nostalgia quelle camere di consiglio a Palazzo Santa Chiara, dalle quali uscivo con il processo logico da trasfondere nella motivazione perfettamente chiaro, e con un bagaglio di cultura – non soltanto giuridica – che non avrei altrimenti avuto. Ora anche questo mio ultimo maestro, oltre che collega ed amico, se ne è andato: io sono ormai un vecchio giudice, ma a volte sento che avrei ancora bisogno di Te, caro Vincenzo, come si ha sempre bisogno delle persone che ci hanno aiutato a crescere" il ricordo del giudice del Tribunale di Savona, la dottoressa Fiorenza Giorgi.

I funerali verranno celebrati nella giornata di domani, martedì 5 ottobre, in forma privata.

Da parte di tutta la redazione di Savonanews le più sentite condoglianze alla famiglia.