Vista l’evoluzione della situazione meteorologica a Savona, l’Ipercoop Il Gabbiano oggi chiuderà alle ore 12.

"La struttura attualmente non è interessata dalle esondazioni, ma non vogliamo far correre alcun rischio a soci, clienti e personale, anche in vista dell’allerta rossa che inizierà alle 14" spiegano in una nota Coop Liguria.