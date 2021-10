Carcare, tir con targa spagnola transita nel centro abitato nonostante i divieti: sanzionato dalla polizia locale

A seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti, la polizia locale di Carcare ha intensificato i controlli per quanto riguarda il passaggio di mezzi pesanti lungo le strade comunali, sanzionando quest'anno 42 tra autoarticolati e autotreni in transito nonostante il divieto in via del Collegio e via Castellani. Negli accessi al centro abitato della città calasanziana è in vigore il divieto per i veicoli con massa superiore alle 7,5 tonnellate.

"Questi transiti diretti alla zona industriale compromettono la sicurezza della circolazione nelle strade nel centro abitato e causano un deterioramento importante del manto stradale, provocando la formazione di buche - spiega il comandante Luca Pignone - Nonostante il potenziamento della segnaletica, i mezzi pesanti continuano a transitare e solo la presenza costante dei nostri agenti spinge gli autisti a modificare il percorso".

Nella giornata odierna, un autista di nazionalità straniera, incurante dei divieti, è stato intercettato dal comandante che transitava in direzione del centro con l’auto di servizio. Contattata via radio la pattuglia di turno, il mezzo pesante con targa spagnola è stato fermato dagli agenti di sicurezza in prossimità della Sp 15 e sanzionato con un verbale da 60,90 euro.