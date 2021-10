Trasporto pubblico, protesta sindacale: nuovo sciopero bus proclamato per l’11 ottobre

Nuovo sciopero in arrivo e altri disagi per utenti, viaggiatori e studenti: è stato proclamato dalla segreteria Cub Trasporti per lunedì prossimo, 11 ottobre, per una durata di 24 ore.

TPL Linea informa che a causa della protesta sindacale i servizi di questa azienda potranno subire riduzioni e/o limitazioni da inizio servizio, alle ore 5.00, dalle ore 8.30 alle ore 17.30 e dalle ore 20.00 fino a fine servizio.

Possibili ripercussioni anche per il trasporto scolastico: i servizi potrebbero non essere erogati nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30. Garantiti invece i consueti servizi scuolabus per scuola dell’infanzia e primaria.

Garantite anche le fasce di orario di maggiore flusso e necessità per l’utenza, tuttavia non si escludono ulteriori disagi prima o dopo le ore di sciopero programmato dal sindacato.

L’azienda di trasporto savonese, scusandosi per i possibili disservizi causati dallo sciopero, invita viaggiatori e studenti a contattare il numero 019-2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 13.30 alle ore 16.00) per ulteriori informazioni.