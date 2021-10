Traina d'altura, tutto pronto per il trofeo Big Game Marina di Alassio

Si stanno già registrando in queste ore i partecipanti alla decima edizione del Trofeo Big Gane Marina di Alassio, Open Internazionale di Traina d'Altura. Gli equipaggi che dovranno essere composti da un minimo di tre a un massimo di cinque persone, muoveranno al largo solo nella giornata di domani. Partiranno dal Porto Luca Ferrari di Alassio alle 6,30 per dare il via alla pesca alle ore 8 e fino alle 16: otto ore filate per poi rientrare in porto intorno alle 18,quando si procederà alla verifica del pescato e alla premiazione finale.

"Il montepremi - assicurano dall'ASD Tuna Club che sotto l'egida della Federazione Italiana Pesca Sportiva ha organizzato l'evento - è davvero importante e saranno premiati i primi sei equipaggi con premi in denaro e tecnici. A tutte le squadre verranno consegnati un oggetto ricordo della manifestazione, prodotti tipici e gadgets, inoltre, alla prima squadra classificata verrà assegnato il Trofeo Big Game marina di Alassio".

Di più: la Targa del “ Trofeo Grande Slam” sarà assegnata alla squadra che effettuerà rilasci di due o più specie diverse o la squadra che avrà rilasciato per prima nel corso della giornta. La direzione della gara è affidata a Marco Nigra, mentre giudice di gara sarà Giuseppe Cacace.