Giornata mondiale dell'alimentazione: a Savona torna "Dona la spesa"

Oggi, sabato 16 ottobre, Giornata mondiale dell'alimentazione, i volontari delle associazioni Arci Savona, Acli Savona, Usei, e Parrocchia di San Francesco-San Lorenzo partecipano all’iniziativa “Dona la spesa” proposta da Coop Liguria in collaborazione con la sezione soci Coop di Savona.

Per la città di Savona la raccolta di prodotti alimentari, per l’igiene e di prima necessità si svolge all’Ipercoop “Il Gabbiano” dalle ore 9 alle ore 20.

I prodotti raccolti sono quelli di prima necessità tra cui: olio, conserve in scatola, biscotti, farina, zucchero, tonno, pasta, riso, alimenti per l’infanzia, pannolini, prodotti per l’igiene della casa e della persona.

"Come Associazioni che collaborano con Coop Liguria, per la raccolta e la distribuzione di beni alimentari, di prima necessità, destinati a famiglie bisognose, vogliamo ringraziare tutti i cittadini, clienti de 'Il Gabbiano', che in tutti questi anni ci hanno aiutato e anche nella giornata odierna continuano a farlo" affermano i responsabili delle associazioni coinvolte.

"Tutto quanto da voi offerto viene da noi distribuito, sia attraverso le segnalazioni dei servizi sociali sia per conoscenza diretta, a tutti coloro che ne hanno bisogno tanto più in questo periodo davvero difficile e che ci auguriamo possa presto essere superato. Vi ringraziamo davvero per il vostro gesto che ancora una volta dimostra che la solidarietà non è una parola vuota" concludono le associazioni savonesi.