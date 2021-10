Lettera di un pendolare: sui treni regionali nel tratto ligure schiacciati come sardine

Gentile direttore,

Sono uno dei tanti pendolari che usa il treno per esigenze di lavoro e vorrei portare alla luce le terribili condizioni di viaggio nel tratto ligure.

Completamente schiacciati come sardine in scatola, treni affollati ben oltre la capienza consentita, con annessi rischi e conseguenze sulla salute, soprattutto in periodo pandemico.

Mi sorge un dubbio: ma il Green Pass non serve sul regionale, mentre in altri posti si? Mi sembra uno dei tanti controsensi pazzeschi dei decreti italiani.