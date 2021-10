Savona, Confcommercio tende la mano al nuovo sindaco. Bertino: "Collaboreremo per una città con le luci accese"

Sono avvenuti ai festeggiamenti ufficiali per i trent'anni di vita del Campus di Savona i primi contatti tra Confcommercio, rappresentata dal suo presidente Vincenzo Bertino, e Marco Russo da quando quest'ultimo è diventato ufficialmente primo cittadino del capoluogo di provincia.

Poche battute scambiate e grande attenzione, da parte di Bertino, all'intervento di Russo in chiusura della mattinata, in attesa dell'incontro ufficiale che ci sarà tra pochi giorni, garantisce il numero uno dell'ente che racchiude le attività commerciali.

Sarà quella l'occasione per rapportarsi "come sempre in maniera positiva, quando il popolo sovrano si esprime scegliendo una nuova amministrazione", afferma Bertino, garantendo tutta la collaborazione possibile "affinché questa città abbia tutto quel che si merita. E se così sarà lo avranno anche i nostri associati".

Nessuna richiesta specifica però, ci tiene a sottolineare Bertino: "Potremmo chiedere tante cose, ma bisogna essere realistici. Si tratterà di vedere ciò che già c'è dandovi forza e sensibilizzare i nostri soci operatori del terziario, un grande settore che dà lavoro a molta gente e rappresenta un'alta percentuale di aziende del sistema economico cittadino e tutti insieme dovremo chiedere di avere attenzione ma dobbiamo collaborare e mettercela tutta".

Il fine però è ben chiaro nella visione del numero uno di Confcommercio: "Vogliamo vita, vogliamo luci accese, che la gente passeggi e si senta bene dicendosi contenta di venire o abitare a Savona".