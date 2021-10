Cantieri da Arenzano ad Andora, approvato in consiglio regionale ordine del giorno per inserimento tratte escluse da esenzione pedaggio

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 292, presentato dal consigliere Alessandro Bozzano (Cambiamo con Toti presidente), e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta ad attivarsi, per quanto di propria competenza, per inserire nelle agevolazioni già concordate le tratte rimaste escluse per garantire agli utenti della rete autostradale ligure l’esenzione dal pagamento in tutti i tratti interessati dai cantieri previsti dai Piani di interventi di ASPI e SALT, e in particolare nella tratta Arenzano / Alassio.

Nel documento si rileva che restano esclusi dall’esenzione del pagamento del pedaggio autostradale diversi tratti interessati da cantieri, precisamente il tratto tra Arenzano e Savona, e verso il ponente fino ad Andora.

E' stato inoltre approvato all’unanimità l’ordine del giorno 27, presentato da Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno), e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta ad attivarsi nelle sedi competenti per richiedere la riduzione dei pedaggi sulla rete autostradale ligure.

Nel documento viene rilevato che insistono sulle tratte di rete autostradale in queste settimane un numero importante di cantieri che prevedono tratti a doppio senso di marcia, con le necessarie ripercussioni sui tempi e le modalità di percorrenza, con evidenti disagi per gli utenti e che in passato ci si è attivati presso il Concessionario per richiedere la rimodulazione o l’esenzione dal pagamento dei pedaggi autostradali nelle tratte interessate.

Nel dibattito comune sui due documenti Fabio Tosi (Mov5Stelle) ha espresso parere favorevole a entrambi. Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha espresso parere favorevole all’ordine del giorno 27.