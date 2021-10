Infrastrutture, viabilità e turismo: il presidente provinciale Olivieri ha incontrato Berlangieri, neopresidente dell'Unione Industriali

"Primo saluto istituzionale, ben conoscendoci per i reciproci passati impegni, per fare il punto sulle tante dinamiche che vedono attivi in sinergia l'Unione Industriali di Savona e l'Ente Provincia nel proprio ruolo di coordinamento territoriale, con al primo punto sicuramente quello delle Infrastrutture e della situazione da definire sulla Viabilità, sia quotidiana e ordinaria, sia legata ai poli produttivi portuale, valbormidese e provinciali tutti, e su quella che è la nostra grande risorsa del terziario con al primo posto tutto il comparto del Turismo, ricettività e quant'altro - dichiara il Presidente della Provincia Olivieri - Nell'ambito di questo argomento priorità assoluta assume la definitiva messa a terra della progettualità e delle realizzazione della cosìddetta bretella autostradale Predosa che colleghi la A10 alla A6 e poi alla A26. È stato un incontro molto cordiale e immediatamente operativo nel quale abbiamo definito un ordine e un calendario di attività e impegni che convintamente andremo insieme ad affrontare".