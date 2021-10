Oggi, mercoledì 27 ottobre, è stato l'ultimo giorno lavorativo dopo 40 anni di servizio presso il comune di Osiglia per la ragioniera Marina Icardo.

"L'amministrazione comunale ingrazia Marina per la sua professionalità e disponibilità - si legge sulla pagina social del comune valbormidese - Gli adii non sono mai semplici, ma è stato bello collaborare con lei. Auguriamo a Marina ogni bene e serenità per il nuovo capitolo della sua vita".