Cairo Montenotte, La Filippa ha presentato “Economia circolare e comunità”, oltre il bilancio di sostenibilità

Ecomondo, la tradizionale Fiera per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare che si svolge ogni anno a Rimini, è stata l’occasione ideale per presentare al pubblico “Economia Circolare e Comunità. La Filippa è un’altra cosa - Rapporto di sostenibilità edizione speciale 2020-2021”. Un lavoro di ampio respiro che, oltre a raccontare l’esperienza unica nel suo genere de La Filippa di Cairo Montenotte, vuole fare il punto sull’economia circolare in Italia e sul suo legame con le comunità territoriali, come applicazione concreta di un nuovo modo di vivere l’impresa e immaginare il futuro.

Il primo capitolo della pubblicazione - che intende indagare i rischi e le opportunità presenti nel passaggio da un’economia lineare a una circolare - è stato oggetto del dialogo tra due dei co-autori: Sergio Vazzoler, esperto di comunicazione ambientale, ha intervistato Ermete Realacci, Presidente della Fondazione Symbola. “La tempesta perfetta: come affrontarla” è il titolo dell’intervista avvenuta nell’ambito del #TalkAmbiente - Conoscere per costruire il futuro, in diretta dallo stand di FISE Assoambiente e in collaborazione con FISE Unicircular.

L’intervista è stata l’occasione per toccare i temi da sempre portati all’attenzione da Realacci nell’ambito del dibattito pubblico, a partire dalle potenzialità del sistema-Italia nel creare valore economico, sociale e ambientale, ma anche per presentare la pubblicazione fortemente voluta da Carlo e Massimo Vaccari, AD e Presidente de La Filippa, che spiegano così le motivazioni alla base di questo lavoro: “Con questa pubblicazione vogliamo provare ad andare oltre il semplice bilancio di sostenibilità aziendale. Abbiamo, quindi, scelto di scrivere a più mani per raccontare a tutti, anche attraverso il nostro modello imprenditoriale, di cosa parliamo quando ci riferiamo all’economia circolare e della stretta connessione tra questa visione di futuro e il modo di agire e produrre per realizzarla”.

I contenuti sono arricchiti dalle illustrazioni di Riccardo Guasco, artista alessandrino di fama internazionale, che è riuscito a cogliere l’essenza delle parole trasformandole in immagini potenti.

I fratelli Vaccari, per rendere questi contenuti ancora più fruibili, hanno scelto di creare anche un sito che approfondisce i temi del volume, arricchendoli di contenuti multimediali: https://bds.lafilippa.it/.

È possibile ricevere il libro in versione cartacea scrivendo a info@lafilippa.it.